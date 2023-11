Advent in Düsseldorf Am Samstag ist Weihnachtsmarkt bei Schmittmanns

Die Jahreszahl 1818 unter dem Wappen der Edel-Brennerei Schmittmann macht deutlich, dass am Standort dieser Manufaktur in Niederkassel vor gut 200 Jahren nicht nur das erste Glas Korn ausgeschenkt wurde, sondern auch Geschichte geschrieben wurde. Und sie wird fortgesetzt, von Sonja und Vera Schmittmann in die Zukunft geführt.