Bio und regional in Düsseldorf-Holthausen : 30 Jahre Naturkost in Tante-Emma-Optik

Holthausen Auf 35 Quadratmetern und mit besonderem Konzept bietet „Naturkost Holthausen“ im Düsseldorfer Süden seit 30 Jahren regionale Produkte und Biowaren. Ein Biologenpaar gründete 1990 den kooperativ organisierten Laden, der jetzt sein Jubiläum feiert.

Wissen, woher Lebensmittel kommen, das spielt für viele Menschen eine immer größere Rolle. Ein kleiner Laden in Holthausen, Typ Tante-Emma-Optik, bietet an der Itterstrasse genau das, auf nur 35 Quadratmetern Ladenfläche. „Unsere Einrichtung stammt aus einem Sauerländer Lebensmittellädchen“, sagt der Inhaber von „Naturkost Holthausen“ Thomas Rothe.

Öffnungszeiten Mo., Di., Do. Fr. 9.30 bis 13.30 Uhr geöffnet, Di., Do. Fr. 15 bis 18.30 Uhr. Mi und Sa. ist das Geschäft geschlossen.

Aber auch Wünsche erfüllt Thomas Rothe gerne. Dann ordert er für seine Kunden das Lieblingsmüsli und stellt es ebenfalls ins Regal. Mit dem Lieferservice „Moehre.com“ bedient er weitere Kunden, die regelmäßig ordern. Das besondere Jubiläum feiert „Naturkost Holthausen“ ohne Fest, dafür mit „Verkostungstüten to go“ für die Stammkundschaft. Schon vor dem Einsetzen des Biobooms baute sich der Holthausener Laden einen Kundenstamm auf, der den mehrfach in der Biobranche ausgezeichneten Laden durch die Krise trägt und gegen anonyme Supermärkte bis heute bestehen lässt.

Da es mittlerweile viele Bioprodukte in verschiedenen Läden gibt, kommen nicht mehr so viele neue Kunden hinzu. Dabei lohnt ein Besuch, in dem von außen eher unscheinbaren Laden, denn es gibt viel zu entdecken. „Wenn wieder ein Fleischskandal ist, kommen die Leute an, und drei Wochen später haben sie das vergessen“, sagt Thomas Rothe. Viele messen dem Wert der Lebensmittel eine andere Bedeutung zu, sobald sie eigene Kinder bekommen, auch das ist seine Erfahrung.