Serie Hausbesuch : Zu Gast im nachhaltigen Bistro

Büderich Im „Hausgemacht“ von Hiltrud Weiers wird auf ein vaganes Angebot geachtet und wenig weggeworfen. Angefangen haben die Betreiber mit einem Hofladen.

Schon in ihrem ersten Hof-/Bioladen auf dem elterlichen Hof gab es eine kleine Küche im Hintergrund, wo übrig gebliebenes Gemüse zu köstlichen Biogerichten verkocht wurde. Hiltrud Weiers Mutter stand am Herd und setzte ihre hausgemachten Rezepte um. Auch in ihrem Laden am Handweiser in Heerdt sind die beiden Kaufleute später so verfahren und fanden so bei ihren Kunden begeisterte Abnehmer. Als die beiden den Denn’s Biomarkt an der Düsseldorfer Straße in Büderich übernahmen, standen sie aber vor einem Problem: die Mini-Küche im Markt war viel zu klein, um einen gesunden veganen oder vegetarischen Mittagstisch anzubieten. „Ich machte mich daher auf die Suche nach einem geeigneten Ladenlokal“, sagt Weiers – und wurde im Büdericher Zentrum fündig. Die Verkaufsstelle einer ehemaligen Bäckerei bot sich an, zumal eine Küche mit Backstube im Untergeschoss zum Ladenlokal gehörte.