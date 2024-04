Düsseldorfer Foto-Künstler Vater und Sohn van Treeck präsentieren ein breites fotografisches Spektrum

„Ich bin in einem künstlerischen Umfeld groß geworden; dennoch habe ich lange gebraucht, bis ich mich durchringen konnte, in die großen Fußstapfen meines Vaters zu treten“, sagte Taddäus Maria van Treeck, der erst 2021, nach Abschluss seines Studiums „Information and Communication Design“, erstmals ausstellte. Vater Ansgar Maria, der mit Künstlern wie Charles Wilp, HA Schult, Birgit Ramsauer sowie Johannes Lenhart zusammengearbeitet hat, konnte da bereits auf zahlreiche Ausstellungen in Galerien und Museen, unter anderem in New York und Moskau, verweisen.