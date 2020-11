Geschichte des Stadtteils : Ein Schild für das Schützenwesen am Kulturpfad Holthausen

Holthausen Das Team um Künstlerin Anne Mommertz hat die 48. Station fertiggestellt. Die Hinweistafel zeigt die Geschichte der St.-Sebastianus-Schützen. Die Nummern 49 und 50 sind bereits in Arbeit.

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich Holthausen von einem landwirtschaftlich geprägten Stadtteil in ein belebtes Industriequartier verwandelt. Zahlreiche alte Gebäude mussten der Modernisierung weichen, Ackerland wurde Bauland und viele Menschen kamen neu in den Stadtteil. Deshalb hat Mommertz, die selbst keine Holthausenerin ist, vor etwa zehn Jahren die Aktion im Viertel begonnen. Viele Orte, die Zentrum der Erinnerungen sind, existieren heute nicht mehr, der Pfad soll den Wandel begleiten und dokumentieren.

Für Mommertz geht es in dem Projekt um Identität. Wichtig war und ist ihr, auch Zugezogenen und Besuchern eine Möglichkeit zu bieten, in die Geschichte Holthausens einzutauchen und sich mit dem Stadtteils identifizieren zu können, erzählt die 55-Jährige. Und so entstand die Idee, Schilder in der Stadt aufzustellen. Verantwortlich dafür ist die „Holthausen auf der Spur“-Redaktion, wie sich die Gruppe selbst betitelt. Seit 2011 trifft sich dieses Team des Zentrum plus einmal monatlich, um neues Material, Ideen und Anekdoten zusammenzutragen.Denn: Das Wissen der Alteingessenen soll nicht verloren gehen.