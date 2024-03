Schnellstraße im Düsseldorfer Süden Stadt lehnt Lkw-Verbot auf Münchener Straße ab

Dieser hatte in einer Mail angeführt, dass aufgrund der Baustellensituation an Brücken und Autobahnen rings um Düsseldorf Lkw-Fahrer verstärkt die Münchener Straße zwischen Garath und Universität als Bypass für die Verbindung über das Autobahndreieck Düsseldorf Süd nutzten, um von der A59 auf die A46 zu gelangen. In den Wohngebieten von Holthausen-West, Wersten, Itter und Himmelgeist komme es deswegen zu vermehrtem Straßenlärm. „Aus meiner Sicht würde ein Lkw-Verbot zwischen Holthausen und Universität zu einer Entlastung der Anwohner führen, ohne die Erreichbarkeit der Industriegebiete in Reisholz einzuschränken.“