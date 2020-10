Gewalt im Fußball : SFD-Reserve in Massenschlägerei verwickelt

SFD-Reserve in Massenschlägerei verwickelt

In Hilden waren Beamte des Polizeilichen Sonderdienstes im Einsatz, um die Lage zu beruhigen. Bei einem Fußballspiel war es nach Abbruch der Partie durch den Schiedsrichter zu einer Schlägerei gekommen. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Holthausen Nach dem Spielabbruch der Partie AC Italia II gegen SFD Süd II aus Düsseldorf gingen die Spieler laut Polizei aufeinander los. Der AC-Italia-Torwart ging dabei bewusstlos zu Boden und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Platzverweis, Spielabbruch, Schlägerei zwischen Spielern, Betreuern und Zuschauern und ein Polizei-Großeinsatz – so lautet das Fazit einer Kreisliga-Partie zwischen dem AC Italia Hilden und der zweiten Mannschaft vom SFD’75, die am Donnerstagabend auf dem Hildener Sportplatz an der Schützenstraße angesetzt worden war.