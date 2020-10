Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Holthausen : Brand in Lagerhalle verursacht giftigen Rauch

Düsseldorf Die Feuerwehr wurde am frühen Morgen zu einer Lagerhalle nach Holthausen gerufen, die komplett mit Rauch gefüllt war. In der Halle waren hölzerne Gegenstände verbrannt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

In einer Lagerhalle in Holthausen hat es am frühen Morgen gebrannt. Ein Mitarbeiter einer Firma alarmierte die Feuerwehr und schilderte am Telefon, dass die Halle komplett mit Rauch gefüllt war.