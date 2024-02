Innenminister Herbert Reul zu Besuch Jugendliche Besucher des Kamper 17 drehten Film in Auschwitz

Innenminister Reul: „Besonders jetzt in unserer Zeit der Krisen, Kriege und der immer unerbittlicher werdenden Konflikte braucht es Menschen, die ‚nie wieder‘ mit Leben füllen: Denn Antisemitismus und Rassismus sind nicht besiegt; Jüdinnen und Juden werden in unserem Land noch immer bedroht, Hass, Hetze und Menschenfeindlichkeit sind immer noch unter uns. Deshalb sind die Gedenkstättenfahrt und der Film, ungeheuer wertvoll. Ich bin den Jugendlichen sehr dankbar, dass sie uns mitnehmen auf ihre Reise und uns teilhaben lassen an ihren Gefühlen und Gedanken. Es gibt nicht mehr viele Menschen, die Auschwitz erlebt haben; umso wichtiger ist es, nicht zu vergessen und zu erzählen und das tun die Jugendlichen in diesem Film. Sie sind die neuen Zeitzeugen und auf sie kommt es jetzt an.“