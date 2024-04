Training unter freiem Himmel Diese neuen Fitnessgeräte stehen jetzt in Düsseldorf-Holthausen

Insgesamt zehn witterungsbeständige Geräte stehen den Düsseldorfern ab sofort kostenlos auf dem Areal an der Paul-Thomas-Straße zur Verfügung. Vier dieser Sportgeräte können auch direkt von Rollstuhlfahrern genutzt werden, darunter beispielsweise die Schulter- oder Bizepspresse. Auch insgesamt lag ein Fokus des SFD’75-Projekts auf den Themen Barrierefreiheit, Inklusion und Integration. So gibt es etwa auch gepflasterte Wege zu den rollstuhlgerechten Trainingsgeräten. „Wir standen dafür auch im Austausch mit der Werkstatt für angepasste Arbeit“, erklärt Fabian Reismann, einer der beiden Geschäftsführer des Sportvereins. Die Werkstatt für angepasste Arbeit – in der Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz finden – hat ihren Sitz nur einige Kilometer von dem Gelände entfernt, trainiert wird bereits regelmäßig im Sportpark Niederheid.