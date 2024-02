Räbbelchen feiern im Düsseldorfer Süden Feucht-fröhliche Feier im Trockenen

Und so hatten sich mal wieder einige Unerschrockene durch das Schiet-Wetter gekämpft, um sich direkt um 11.11 Uhr von der Musikgruppe „Jolly Family“ in allerbeste Karnevalslaune versetzen zu lassen. „Wir sind auch etwas gezwungenermaßen direkt am Anfang in die Vollen gegangen“, sagte Räbbelche-Sprecher Ulrich Aschmoneit. „Die ,Jolly Family‘ muss schnell weiter. Sie hat noch andere Auftritte.“