Arbeiten im Düsseldorfer Süden Fernwärmebaustelle bleibt noch für mehrere Monate bestehen

Im weiteren Verlauf der Baustelle können Radfahrende von der Reisholzer Werftstraße bis zur Henkelstraße weiter auf ihrem ursprünglichen Radweg fahren. An der Henkelstraße werden die Radfahrenden per Ampel auf die andere Straßenseite geführt. Von dort aus haben sie von der Henkelstraße bis Kamper Acker und weiter bis zum Werstener Kreuz eine eigene Radspur auf der Fahrbahn. Die Beschilderung, so der Stadtsprecher, werde noch mal in Gänze geprüft und gegebenenfalls angepasst.