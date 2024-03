Projekt in Düsseldorf-Holthausen Frische Farbe fürs Häuschen im Elbroichpark

Ein neues Projekt nimmt im Elbroichpark bald Gestalt an. Das dortige Häuschen, in dem unter anderem Toiletten untergebracht sind, soll ein frisches Aussehen erhalten. Dazu wurden jetzt Ideen und Anregungen gesammelt. Unterstützt wird das Projekt von der Bezirksvertretung im Stadtbezirk 9. Das Zentrum plus in Holthausen, der Verein Verbunt und die Jugendeinrichtung „Kamper17“ sammelten konkrete Wünsche und Vorschläge für die Umsetzung, die Mitte April erfolgen soll.