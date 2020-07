Kommunalwahl 2020 : Neue und alte Gesichter in Bezirksvertretung 10

Uwe Sievers will erneut Bürgermeister im Stadtbezirk 10 werden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Garath Im September wird auch in Garath und Hellerhof gewählt. Bürgermeister Sievers tritt erneut an, Klaus Erkelenz vom Hellerhofer Bürgerverein fordert ihn für die CDU heraus.

Von Andrea Röhrig

Am 13. September ist in NRW Wahltag. Da wählen die Bürger in den Städten und Gemeinden ihre Oberbürgermeister sowie die Zusammensetzung der Stadträte und der Bezirksvertretungen (BV). Passend zu den zehn Stadtbezirken in der Landeshauptstadt bestimmen die wahlberechtigten Düsseldorfer auch die jeweils 19 Vertreter aus den Parteien für die zehn Bezirksvertretungen. Diesen steht der jeweilige Bezirksbürgermeister vor, der selbst immer aus den Reihen der Bezirksvertreter gewählt wird. Im südlichsten Zipfel von Düsseldorf ist die die BV 10 für die Belange der Stadtteile Garath und Hellerhof zuständig.

Bislang sitzen in der BV 10 Mitglieder aus sieben Parteien (SPD, CDU, Grüne, FDP, Linke, Freie Wähler und Republikaner sowie eine fraktionslose Politikerin). Unabhängig vom Wahlergebnis am 13. September wird es aber einige neue Gesichter geben. CDU-Mann Klaus Mauersberger, der aktuell stellvertretender Bezirksbürgermeister ist, lässt seiner Tochter Susanne (26) den Vortritt. Mauersberger kandidiert ausschließlich für den Stadtrat und ist im Düsseldorfer Süden lediglich der so genannte Huckepack-Kandidat für seine Tochter. Das bedeutet, dass in dem Fall, wenn seine Tochter das Mandat während dieser Legislaturperiode niederlegt, Mauersberger wieder BV-Mitglied würde.

An Position eins hat die CDU Klaus Erkelenz gewählt, der in Hellerhof durchaus bekannt sein dürfte. Er leitete viele Jahre den dortigen Bürgerverein und setzte sich für die Belange des ländlichen Stadtteils ein. Auf den nachfolgenden Plätzen stehen Monika Bos, Adelheid Schliwa, Corinna Mauersberger, Jörg Dietrich und Tim Oelbracht. Nicht mehr antreten wird Henja Pougin, die die CDU-Fraktion nach einem Streit verlassen und ihr Mandat als Fraktionslose behalten hatte.

Klaus Mauersberger tritt nur noch für den Stadtrat an. Foto: Günter von Ameln (vam)/Von Ameln, Günter (vam)

Bei der SPD geht an der Spitze der aktuelle Bezirksbürgermeister Uwe Sievers ins Rennen. Er war 2014 relativ überraschend ins Amt gewählt worden. Da der damalige rote Spitzenkandidat in der BV, Jürgen Bohrmann, seinen Wahlkreis für den Stadtrat gewann, zog Bohrmann in diesen ein, Sievers übernahm das Bürgermeisteramt im Süden. Bei der SPD sind keine Doppelmandate möglich. Hinter Sievers geht auf Platz zwei die heutige Fraktionssprecherin Christiane Sieghart-Edel ins Rennen, auf Position drei gibt es einen Neuling: Burkhard Schnieder, Ehemann von SPD-Ratsfrau Ursula Holtmann-Schnieder. Auf Anfrage wollte die Partei-Geschäftsstelle in Düsseldorf aus Datenschutzgründen nur die ersten drei Kandidatennamen mitteilen, es sind jedoch noch weitere SPD-Politiker für die BV 10 aufgestellt.

Für die FDP hat sich wieder Thomas Butzke an Position eins aufstellen lassen. Da man ungefähr so rechnen kann, dass jedes Prozent an Wählerstimmen ein Platz in der BV ist, hoffen die Liberalen, weitere Kandidaten ins Gremium zu bekommen. Das wären dann auf Position zwei Jürgen Gutmann und auf drei Rolf Günther Schliewa.

Ähnliches gilt für die Grünen, deren aktuelles BV-Mitglied Frederik Hartmann nicht mehr kandidiert. Auf den ersten drei Positionen sind gelistet: Cordula Klahn, Uwe M. Warnecke und Anke Nübold.

Während Linken-Mitglied Angelika Kraft-Dlangamandla für den Stadtrat nicht mehr kandidiert, hat sie sich für die BV auf Position eins aufstellen lassen. Die heute Einzelkämpferin in der BV hofft nach der Wahl auf die Unterstützung ihres Mannes Lawrence Mbulelo, der auf Listenpatz zwei steht.

Klaus Erkelenz ist in Hellerhof kein Unbekannter. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)