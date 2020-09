Kandidaten, Themen und Ergebnisse : Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Korschenbroich

Korschenbroich Am 13. September werden in Korschenbroich ein neuer Stadtrat und ein neuer Bürgermeister gewählt. Eine Übersicht über Kandidaten, Themen und die Ergebnisse der letzten Kommunalwahlen.

Wer kandidiert?

Bei der Stadtratswahl kandidieren alle Parteien und Wählergemeinschaften, die auch in der aktuellen Wahlperiode im Stadtrat vertreten sind. Das sind: SPD, CDU, Die Aktive, Die Grünen, FDP, ULLi und Zentrum. Zudem tritt Die Linke an. Bei der Bürgermeisterwahl treten Amtsinhaber Marc Venten (CDU) und die Herausforderer Monika Stevens (SPD) und Thomas Weinmann (Die Partei) an.

Wie haben die Parteien bei der letzten Kommunalwahl abgeschnitten?

Bei der letzten Stadtratswahl am 25. Mai 2014 erhielt die CDU 46,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. Es folgten: SPD (21,9 Prozent), Die Aktive (12,5 Prozent), Grüne (10,2 Prozent), FDP (5,4 Prozent), Zentrum (1,7 Prozent) und ULLi (1,5 Prozent). Bei der letzten Bürgermeisterwahl erhielt Marc Venten (CDU) am 13. September 2015 im ersten Wahlgang 49,98 Prozent der Stimmen. In der Stichwahl am 27. September 2015 setzte er sich mit 62,7 Prozent der Stimmen gegen Albert Richter (SPD) durch.