Projekt bewahrt Erinnerungsschätze Düsseldorfer erinnern sich an ihre erste große Liebe

Jeder dieser langen Lebensläufe, so unterschiedlich sie sonst auch waren, erlebte eine einschneidende Prägung in dieser Zeit. So wie der der 1921 in Düsseldorf geborenen Elfriede, die ihren Mann bereits als 16-Jährige kennenlernte und bald heiratete. Dieser war Drucker und ein „Soze“. Sein Chef jedoch ein NSDAP-Mitglied. Geschichtsschreiber Rainer Grünter las den gerührten Zuhörern Elfriedes Geschichte vor. Er ließ so den Umzug nach Schlesien aufleben, wo der Mann eine Stelle fand. Er berichtete von den Streitereien mit dortigen Nazis und der Vertreibung und Rückkehr Elfriedes mit ihrem Mann in die Heimat.