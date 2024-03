Projekt in Düsseldorf-Garath Häuserblock wächst in die Höhe

Und das ist für Passanten oft auch spektakulär anzusehen. Denn die aufs Dach gesetzten Wohnungen entstehen aus Fertigbauteilen. Per Lkw werden sie bis an den Straßenrand der Jakob-Kneip-Straße geliefert und dann per Kran auf das alte Dach gehievt. Am Montag sind die ersten Teile für das linke der vier Häuser des Gebäuderiegels geliefert und am Kran schwebend an ihren Platz gebracht worden. Bereits am Donnerstag sind die Teile so miteinander verbunden, dass man sehen kann, dass dort zwei neue Wohnungen entstehen.