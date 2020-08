Kommunalwahl in Düsseldorf : Drei langjährige Mitglieder verlassen die Bezirksvertretung 5

Kommunalwahl in Düsseldorf

Stadtbezirk 5 In dem Gremium wird es nach der Kommunalwahl am 13. September viele neue Gesichter geben. Dienstältester Kandidat bleibt Jürgen Gocht (Grüne), der bereits seit 30 Jahren der Bezirksvertretung angehört.

Mit zehn Sitzen besitzt die CDU im Stadtbezirk 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Lohausen, Stockum, Angermund, Wittlaer) die absolute Mehrheit in der Bezirksvertretung 5. Sie konnte deshalb in den vergangenen Jahren bequem ihre Anträge durchsetzen oder die Anträge der anderen Parteien ablehnen. Ob diese für die Christdemokraten komfortable Situation bestehen bleibt, wird sich am 13. September zeigen, wenn die Bürger bei der Kommunalwahl jeweils 19 Vertreter aus den Parteien für die Besetzung der Bezirksvertretung 5 wählen. Dort sind bislang noch die SPD mit vier, die Grünen und die FDP mit jeweils zwei und die Linke mit einem Sitz vertreten.