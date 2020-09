Kandidaten, Benachrichtigung und Wahllokale : Die wichtigsten Fragen zu den Stichwahlen 2020 im Rhein-Kreis Neuss

Foto: dpa/Bodo Schackow 12 Bilder Gewählte Kandidaten und Stichwahlen im Rhein-Kreis Neuss

Neuss Am 27. September kommt es zur Stichwahl im Rhein-Kreis Neuss. Was Wähler rund um die Stimmabgabe bei der Wahl des Landrats sowie der Bürgermeister in Kaarst und Meerbusch wissen müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wo gibt es Stichwahlen im Rhein-Kreis Neuss?

Bekommt man erneut eine Wahlbenachrichtigung?

Die Wähler werden über die Stichwahl nicht gesondert mit einer neuen Wahlbenachrichtigungskarte informiert. Die bereits zur Hauptwahl ausgegebenen Wahlbenachrichtigungskarten haben nämlich auch bei der Stichwahl ihre Gültigkeit. Wer seine Wahlbenachrichtigungskarte nicht mehr besitzt, kann sich durch seinen Personalausweis legitimieren.

Wo wird gewählt?

Die Stimmabgabe erfolgt bei der Stichwahl in demselben Wahllokal wie bei der Wahl am 13. September. Wer jetzt schon wählen gehen möchte, kann das im Rathaus machen – allerdings nur nach Vorlage seines Personalausweises.

Wie lange haben die Wahllokale geöffnet?

Die Wahllokale haben am Sonntag, 27. September, wie schon am 13. September von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Was sind wichtige Themen für den Rhein-Kreis?

Den Strukturwandel bewältigen, damit verbunden eine erfolgreiche Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik schaffen (Arbeitsplätze erhalten, neue generieren, Arbeitslosenquote senken), Klimawandel, Digitalisierung, Mobilität und nicht zuletzt mit für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.

Alle aktuellen Artikel zur Kommunalwahl lesen Sie in unserem Blog: