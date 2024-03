Bürgeler Aktionstage in der Urdenbacher Kämpe Mosaike wie im alten Rom

Das Römische Museum Haus Bürgel ist an diesem Ferien-Nachmittag fest in Nachwuchshand. 14 Kinder reden wild durcheinander, dazu wuseln drei Erwachsene durch den Raum. „Ich mache eine Eule!“, sagt einer. „Kann ich auch einen Silberrücken machen“, fragt ein anderer. „Ich möchte ein quadratisches Brett!“ Tiere und Holzbretter?! Jawohl, die Kinder dürfen Mosaike mit ihren Lieblingsmotiven gestalten – wie die alten Römer, deren Legionäre in der Spätantike in dem damaligen Grenzkastell am Rhein stationiert waren.