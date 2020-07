Nach dem Lockdown : Garather Stadtteilbüro ist wieder geöffnet

Garath Nach dem Lockdown wegen der Corona-Pandemie steht das Stadtteilbüro den Bürgern aus dem Stadtbezirk 10 wieder zur Verfügung. Sie können dort Anregungen geben und Fragen rund um das Viertel stellen.

Der Kontakt mit Bürgern bestand aber auch in den vergangenen Wochen: „Telefonisch und mittels E-Mail hat weiterhin ein Austausch mit den Garathern stattgefunden“, berichtet de Roode. „Doch bei einigen konkreten Themen ist ein persönliches Gespräch unabdingbar“, so de Roode, die als Geschäftsführerin des Verfügungsfonds eine wichtige Ansprechpartnerin für die Antragstellenden ist. Anträge für Projekte, die dem Stadtteil zugutekommen, können weiterhin gestellt werden.

Seit Neuestem ist das Quartiersmanagement auch auf Facebook vertreten: Über www.facebook.com/Quartiersmanagement-Garath-20 können Interessierte dort den aktuellen Projekten im Stadtteil folgen. „Wir freuen uns wieder auf den persönlichen Kontakt, bitten aber darum, idealerweise vorab einen Termin mit uns zu vereinbaren“, erläutert Isabel Maniura vom Quartiersmanagement. Telefonisch ist dies möglich unter 0173-2724085 oder 0173-2383438 sowie per E-Mail an: qm-garath@duesseldorf.de.

Auch ein wichtiges Projekt der Bezirksverwaltung verzögert sich durch die Pause des öffentlichen Lebens: Die Umbenennung der Garather Quartiere. Diese waren bisher nach den Himmelsrichtungen benannt, heißen jetzt aber Wald-, Schloss-, Burg-, und Kämpenviertel. In offiziellen Schreiben des Stadtteils werden in einer Übergangsphase beide Bezeichnungen verwendet. Auch die Straßenschilder, die auf die Quartiere hinweisen, sollen um die neuen Namen ergänzt werden. Das Fachamt arbeite noch an der Umsetzung, heißt es von Garaths Bezirksverwaltungsstellenleiter Uwe Sandt. Er erwartet, nach der Sommerpause des politischen Betriebs in der Stadt erste Ergebnisse vorweisen zu können.