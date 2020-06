Bezirksvertretung 10 tagt Dienstag in Garath : Neuer Vorschlag für Hundewiese im Stadtbezirk 10

Waltraud Wülfing wurde auch schon von Oberbürgermeister Thomas Geisel für ihr Engagement geehrt. Foto: Stadt/David Young

Am Dienstag, 23. Juni, tagt die Bezirksvertretung 10 wegen Corona erneut in der Aula der Montessori-Grundschule und nicht in der Freizeitstätte. Vor Start in die Sitzung wird Waltraud Wülfing von Bezirksbürgermeister Uwe Sievers für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt.

(rö) Innerhalb von zwei Wochen tagt die Bezirksvertretung 10 (zuständig für die Stadtteile Garath und Hellerhof) erneut und zwar am Dienstag, 23. Juni, ab 17 Uhr, wieder in der Aula der Montessori-Grundschule, Emil-Barth-Straße 45. Die Sitzung ist öffentlich. Besucher müssen sich mit Namen in eine Liste eintragen. Die Vorlage mit dem Bauantrag für die Umnutzung des ehemaligen Hildegardisheimes in eine betreute Wohneinrichtung für „psychisch erkrankte und pädagogisch auffällige Menschen“, wie es in der Vorlage heißt, und soll nach dem Willen der Bezirksvertreter von der Tagesordnung genommen werden. Unter anderem geht es in der Sitzung dann um diese Themen:



Ehrung Waltrud Wülfing, langjährige Vorsitzende des in Garath ansässigen Hospizvereins bekommt die Ehrenauszeichnung der Bezirksvertretung. Wegen Corona findet keine größere Feier statt, stattdessen bekommt Wülfing die Urkunde nun zu Beginn der Sitzung überreicht.