Politik in Düsseldorf : Böcker und Wagner wollen auf den Chefsessel

Sabine Adamski hört auf, Uwe Wagner und Annelies Böcker (v.l.) wollen in der Bezirksvertretung 2 weitermachen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Stadtbezirk 2 Annelies Böcker (CDU) und Uwe Wagner (SPD) wollen Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 2 werden.

Von Nicole Kampe

Der Stadtbezirk 2 ist einer der kleinsten in Düsseldorf und gleichzeitig einer der am dichtesten besiedelten. Mehr als 63.000 Menschen leben in Flingern-Nord, Flingern-Süd und Düsseltal. Und unterschiedlicher könnten die drei Stadtteile kaum sein: Flingern-Nord, das in den vergangenen zehn Jahren zu einem richtigen Trend-Viertel geworden ist. Flingern-Süd, das noch ursprünglich ist, ehrlich, wo der Ausländer- und Migrationsanteil hoch ist und viele Menschen ohne Arbeit leben. Und Düsseltal, das ein bisschen von allem hat, mit dem Zoopark aber vor allem einen der schönsten Grünanlagen der Stadt.

Um all das kümmert sich die Bezirksvertretung 2, deren Chef Uwe Wagner von der SPD ist. Sollten es die Stimmen bei der Kommunalwahl am 13. September zulassen, dann würde Wagner dieses Amt gern wieder übernehmen. Auf Listenplatz zwei steht ein bisher eher unbekannter Name: Zora Bobbert, die zuletzt aktiv in der Plangruppe Kiefernstraße war. Fraktionssprecher Michael Kendura ist auf Platz drei, dahinter folgen Andrea Bertram, Ralf Zimmer-Hegmann und Dagmar Strand, die schon Bürgermitglied in der Bezirksvertretung 2 war.

Änderungen an der Spitze gibt es auch bei der CDU nicht – Annelies Böcker ist das älteste Mitglied unter den Stadträten und in der Bezirksvertretung 2, und sie denkt mit 81 Jahren noch lange nicht ans Aufhören. Dafür tut sich etwas auf den hinteren Listenplätzen. Fraktionssprecher Harald Neuhaus tritt nach mehr als 20 Jahren in der Bezirksvertretung nicht mehr an. Auch Ingrid Fuxen hört auf nach dieser Legislaturperiode. Irene Stengel, die immer Kekse verteilte, steht zwar noch auf der Liste, aber mit Platz zwölf wird sie es kaum ins Gremium schaffen. Hinter Böcker stehen auf der Liste: Achim Graf, Lutz Berth, Karin Kriescher und Dominik Silbach, der zuletzt im Gremium als Mitglied des Jugendrates Rederecht hatte.

Die Grünen schicken wie gewohnt eine Frau auf Listenplatz eins ins Rennen. Brigitte Reich könnte dann die Nachfolge von Sabine Adamski als zweite stellvertretende Bezirksbürgermeisterin antreten. Diese steht am 13. September nicht mehr zur Wahl. Mit Harald Schwenk, Marla Hinkenhuis, Philipp Schlee und Christina Obersteiner haben die Grünen ein altersmäßig sehr gemischtes Team aufgestellt (zwischen 23 und 67 Jahren).