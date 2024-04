Zum Schuljahrsbeginn 2024/2025 Politik entscheidet jetzt über Umzug der Abendrealschule

Den Beginn macht der zuständige Fachausschuss, der Schulausschuss, in seiner Sitzung am 16. April, die Bezirksvertretung 6 wird am 24. April, die BV 10 am 30. April informiert. Der Stadtrat soll am 8. Mai entscheiden. Im Juni vergangenen Jahres hatte die Politik beschlossen, dass die Verwaltung die Verlagerung des Städtischen Weiterbildungskollegs von der Emil-Barth-Straße 45 an den Standort Rückertstraße 6 zum Schuljahr 2024/25 vorbereitet.