Kindergärtnerin geht in Ruhestand : Ein Abschied in Etappen

Birgit Krümmel geht nach 44 Jahren in Rente. Die Kinder wie Taisija (5, v.l.), Tala (5) und Chuka (5) hängen an ihrer Kindergärtnerin. Foto: Bretz, Andreas (abr)

44 Jahre hat Birgit Krümmel als Kindergärtnerin gearbeitet. Jetzt geht die Leiterin der SOS-Kita Farbklecks in Garath an der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße in den Ruhestand. Ihre freie Zeit will sie zum Reisen nutzen.

Eigentlich hat sie sich ihren Abschied ganz anders vorgestellt: Für das große Sommerfest war schon alles geplant. „Jetzt muss ich mich häppchenweise von meinen Kita-Kindern verabschieden“, sagt Birgit Krümmel. Die (noch) 64-Jährige ist Kindergärtnerin mit Leib und Seele. Dabei betont sie das Wort Kindergärtnerin. „Staatlich geprüfte Erzieherin, das bin ich zwar“, sagt Krümmel. Aber das habe sowas Strenges, so etwas von der Gouvernante Fräulein Rottenmeier.

Seit die Organisation SOS Kinderdorf von der Stadt die Trägerschaft des Kindergartens an der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße übernommen hat, ist Krümmel dort Leiterin. Die 74 Kinder lieben sie, nennen sie beim Vornamen. „Es sei denn, die Eltern sind dabei, dann sprechen sie mich plötzlich auch mit Frau Krümmel an“, sagt sie und lacht.

Alle Kinder wollten sie zusammen verabschieden. Wegen Corona muss das ausfallen. Jetzt sind es vier Abschiede. Das gehe noch mehr an die Substanz. Aber vielleicht findet sich noch ein Termin, wenn es alles wieder normal läuft. Krümmel wird am 23. Juli 65 Jahre und geht zum Ende des Kindergartenjahres, arbeitet aber noch ihre Nachfolgerin und Stellvertreterin Rebecca Irwing ein. Dann kommt der Ruhestand, der eigentlich ein Un-Ruhestand sein sollte. Wegen Corona hat sie alle Pläne verschoben. Beispielsweise die Reise nach Shanghai, um ihren Sohn Nils zu besuchen, der dort seit knapp zwei Jahren arbeitet.

„Ich konnte schon immer gut mit Kindern“, sagt Birgit Krümmel. In der Verwandtschaft gab es eine große Kinderschar. Und wer spielte mit ihnen: die Birgit. „Dabei war es lange mein Traum Technische Zeichnerin zu werden“, erzählt sie. Bis das Schülerpraktikum anstand – in einem Kindergarten. Da war für sie alles klar. Ihre Ausbildung absolvierte sie im Kinderheim St. Rafael in Oberbilk, 16 Jahre hat sie im EVK als Kinderbetreuerin gearbeitet.

Als ihr Sohn Nils zur Welt kam, hörte sie auf zu arbeiten. Als der vier wurde und in die Kita kam, fing sie im Mehrgenerationenhaus HellGa an, einmal in der Woche. ehrenamtlich. Aus einem Tag wurde schnell ein Fulltime-Job. HellGa ging mit SOS Kinderdorf zusammen und Birgit Krümmel wurde die Leiterin des ersten SOS-Kindergartens in Garath. „Ich hab` aber vorher meinen Mann gefragt“, sagt sie und grinst. Ehemann Heinrich war schon damals immer genervt, wenn sie gemeinsam einkaufen gingen. An jeder Ecke traf sie Eltern. „Mein Mann ging dann allein ins Geschäft.“ Mit dem neuen Job dauerte der Einkauf noch länger.