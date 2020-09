Kandidaten, Themen und Ergebnisse : Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Grevenbroich

Grevenbroich Am 13. September werden in Grevenbroich ein neuer Stadtrat und ein neuer Bürgermeister gewählt. Eine Übersicht über Kandidaten, Themen und die Ergebnisse der letzten Kommunalwahlen.

In der 67.000-Einwohner-Stadt Grevenbroich kommt es am 13. September zu einem Rathaus-internen Schlagabtausch: Der Erste Beigeordnete Michael Heesch (63, CDU) hat den amtierenden Bürgermeister Klaus Krützen (51, SPD) herausgefordert. Heesch war lange Zeit Chef der Stadtpartei und Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion, seit 17 Jahren gehört er dem Verwaltungsvorstand im Rathaus an. Krützen ebenfalls auf eine langjährige politische Arbeit zurückblicken: Der Lehrer und Hauptschulrektor leitete mehrere Jahre den Stadtverband und war Chef der SPD im Rhein-Kreis Neuss. Außerdem tritt Dirk Heyartz an, der bereits 2015 als Einzelkandidat angetreten war und nach einer Zwischenstation bei der UWG mit „Grevenbroich gemeinsam verändern“ eine neue Wählergemeinschaft aus der Taufe gehoben hat.