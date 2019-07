Düsseldorf-Süd : Bahnchaos im Düsseldorfer Süden

Düsseldorf-Süd Die hohen Temperaturen sorgten für Oberleitungsschäden und damit für lange Wartezeiten und Unmut bei den Fahrgästen.

Wegen der großen Hitze ging Donnerstagnachmittag für einige Zeit im Straßenbahnverkehr in den und aus dem Süden nichts mehr. Zuerst war es ein Oberleitungsschaden, der um 16.36 Uhr an der Opladener Straße dafür sorgte, dass nichts mehr auf den Linien U71, U83, U74 und U77 ging. Die Reparatur dauerte bis 17.14 Uhr, berichtete eine Rheinbahn-Sprecherin auf Anfrage. Bis sich der Verkehr normalisierte, dauerte es einige Zeit. Da sich zur gleichen Zeit an der Oberleitung am Provinzialplatz wegn der Hitze ebenfalls das Kupfer löste, endeten die U74 und die U77 für einige Zeit an der Kaiserslautener Straße.