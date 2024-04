Zweitägige Aktion in Düsseldorf-Benrath Kita-Kinder hoffen auf Rücksichtnahme

Aber nicht bei allen kommt der Sinn und Zweck der Aktion auch tatsächlich an. Sie finde so was ja eigentlich ganz gut, aber nicht gerade vor einer Schule, sagt eine Schülerin. Vor allem, da die Schüler ja schließlich alle gestresst seien. Für Schulleiter Ingo Schäfer ist das genau die Argumentation, warum die Kinder die Flyer verteilen sollten. Die übrig gebliebenen Papierkellen will er in den kommenden Tagen an den im Parkhaus parkenden Fahrzeugen unter die Windschutzscheibe stecken. Denn die meisten seiner Schüler kommen nur einmal die Woche zum Berufskolleg.