Nachhaltigkeit : Benrather Umwelt-Initiative mit regelmäßigem Infostand

Foto: RP/Dominik Schneider

Benrath Die Benrather Initiative für Nachhaltigkeit will ab dem 2. August monatlich in der Fußgängerzone für mehr Umweltschutz im Düsseldorfer Süden werben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Sie wollen Menschen wachrütteln, für mehr Rücksicht auf den Planeten werben und alternativen zu umweltschädlichem Verhalten im Alltag aufzeigen: Die Benrather Initiative für Nachhaltigkeit, kurz BIN genannt, wird ab der kommenden Woche einen regelmäßigen Informationsstand in der Fußgängerzone aufbauen.

Einer der Begründer und zugleich Sprecher der Initiative ist Erhard Treutner, emeritierte Soziologie-Professor an einer Kölner Hochschule. Der 74-Jährige hat zum Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft geforscht und publiziert, im Ruhestand will er möglichst viele Menschen mit diesem Anliegen erreichen.

„Ich habe zwei Enkelkinder, wenn ich an die Welt denke, in der sie später leben werden, muss ich tief durchatmen“, sagt Treutner. Er und die übrigen Mitglieder der BIN tun, was sie können, um ihren Einfluss auf die Umwelt möglichst gering zu halten: Wann immer möglich, legen sie Strecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück, außerdem kaufen sie ihre Lebensmittel möglichst bei regionalen Anbietern. „Ein Apfel aus dem Supermarkt, auch, wenn es ein Bio-Produkt ist, kommt oft einen weiten Weg zu uns, mit entsprechendem CO2-Ausstoß“, weiß Treutner.