Schulneubauten in Düsseldorf-Benrath Richtfest am Schloß-Gymnasium

Die Benrather Schule wird auf dem Grundstück Benrodestraße/Marbacher Straße durch die Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR) neu gebaut und das augenscheinlich in Sieben-Meilen-Stiefeln: Spatenstich war am 3. Mai 2023, Grundsteinlegung am 10. August 2023 und am Mittwoch das Richtfest. Die Übergabe von der IDR an die Stadt, die die Schule dann noch einrichten muss, soll Stand jetzt Ende dieses Jahres sein. Inzwischen sind die ausführenden Baufirmen beim Innenausbau angekommen.