Radtour für die Organspende : 344 geschenkte Jahre

Benrath 36 Menschen, die ein Spenderorgan haben oder brauchen, fahren mit dem Fahrrad eine Woche lang durch NRW. Bei einer Station in Benrath warben sie für mehr Organspenden.

Solchen Menschen verdanken die Teilnehmer ihr Leben: Der jüngste der Transplantierten ist 15 Jahre alt, der älteste über 70. „Insgesamt 344 geschenkte Jahre fahren bei der Tour mit“, sagt Kreilkamp. Zusammen so viele Jahre tragen die Mitglieder der Radtour-pro-Organspende ihre lebensrettenden Spenderorgane. „Die Zahl der Organspenden in Deutschland ist rückläufig“, sagt Tim Friemann, Transplantationsbeauftragter am Sana-Krankenhaus. Das liege vor allem an dem mangelnden Vertrauen in faire Vergabeverfahren. In Benrath wurden in den letzten fünf Jahren zwei Organe entnommen – ein durchschnittlicher Wert, wie Friemann betont, denn für eine erfolgreiche Organspende müssen viele medizinische Faktoren erfüllt sein.