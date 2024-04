Polizeieinsatz im Düsseldorfer Süden Polizei stellt nach „Gefahrenlage“ an Berufskolleg Soft-Air-Waffe sicher

Deshalb hätten sich die am Mittwoch anwesenden rund 80 Lehrer und 750 Schüler, wie in solchen Fällen vorgesehen, in den Räumen eingeschlossen. Nach Klärung der Lage seien dann die Polizisten von Zimmer zu Zimmer gegangen, um ihnen mitzuteilen, dass sie nun nach draußen dürfen. Laut Schäfer wird es am Mittwoch am Kolleg normalen Unterricht geben. Vor Ort wird dann auch der schulpsychologische Dienst sein. „Das ist auch deshalb wichtig, weil es Schüler an unserem Kolleg gibt, die traumatische Flucht- oder Kriegserlebnisse verarbeiten müssen. Ein solches Ereignis kann schlimme Erinnerungen wach rufen.“