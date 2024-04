SEK-Einsatz in Düsseldorf „Schulen sind keine Festungen“

Der von einem Schüler ausgelöste Großeinsatz am Albrecht-Dürer-Kolleg hat eine Debatte um mögliche Konsequenzen aus dem Vorfall in Gang gesetzt. Mitschüler hatten am Dienstag gemeldet, dass der junge Mann Waffen mit sich führe und es eine Gefahrenlage an der Schule gebe. Die Polizei ermittelt nun wegen eines womöglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz, wie ein Polizei-Sprecher auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte.