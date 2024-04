Fahrbahnschäden im Düsseldorfer Süden „Radfahren wird hier zum Abenteuer“

In Benrath sind Verkehrsteilnehmende in der Paulsmühle weiterhin von erheblichen Straßenschäden betroffen. Insbesondere die stark frequentierten Zufahrtswege Kleinstraße, Telleringstraße und Am Wald, die das Wohnviertel in nördlicher und südlicher Richtung mit dem angrenzenden Stadtgebiet verbinden, weisen zahlreiche Schlaglöcher und Risse im Asphalt auf. Für Auto- und Zweiradfahrer stellen die „Buckelpisten“ eine nicht zu unterschätzende Gefahr dar.