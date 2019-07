Bierbörse in Düsseldorf-Benrath : Bierbörse litt unter der Rheinkirmes

Benrath Egal ob Altbier, Klosterbier oder süßes Kirschbier – auf der 28. Benrather Bierbörse war am Wochenende für jeden Geschmack etwas dabei. An den rund 50 Ständen, die jeweils mindestens zwei und tendenziell mehrere Variationen anbieten, kommt einiges zum Durchprobieren zusammen.

Bierbörse in Benrath : Bierbörse in Benrath vom 19. bis 21. Juli

Neben alten Bekannten waren in diesem Jahr auch drei Neulinge auf der Bierbörse mit dabei und gaben ihr Bestes, um neben der Konkurrenz zu bestehen. Das gelang dem Appenzeller Bier aus der Schweiz nach eigenen Angaben sehr gut. „Die Benrather kennen uns noch nicht und sind daher noch etwas verhalten“, so eine Mitarbeiterin. „Dennoch sind wir für das erste Jahr zufrieden, und das trotz des Gewitters.“

Bei den übrigen Ständen, die schon seit Jahren auf der Bierbörse stehen, ist die Stimmung etwas verhaltener. „Am Samstag lief es schon gut, trotz der Unwetterwarnung, aber generell ist es schlechter als in den vergangenen Jahren“, sagt eine Mitarbeiterin von Weltenburger Kloster. Sie sieht die Rheinkirmes als einen Grund dafür. In den vergangenen Jahren lag die Bierbörse in Benrath nämlich immer Mitte August. „Sonst haben wir um 23 Uhr immer Hochbetrieb, dieses Mal nicht.“ „Die Kirmes merken wir auf jeden Fall; es ist deutlich weniger los als 2018“, schließt sich Tanja Kukowski vom Neuzeller Kloster-Bräu an. Am beliebtesten an ihrem Stand sind „Mord und Totschlag“, ein 7,2-prozentiges Schwarzbier mit Kaffeenote, sowie das Bier „Schwarzer Abt“, das von Papst Franziskus gesegnet wurde.