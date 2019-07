Interview mit Jürgen Heddergott : Zukunftspläne für die Ruder-Gesellschaft

Benrath Der ehemalige SWD-Geschäftsführer ist neuer Vorsitzender des Benrather Vereins.

Dem Vereinsmotto „Zukunft in Tradition“ fühlen Sie sich, wie bekannt ist, verpflichtet. Was bedeutet das für Sie?

Heddergott Die Ruder-Gesellschaft ist in Benrath seit 111 Jahren mit gegenwärtig circa 350 Mitgliedern eine feste Größe – und das soll auf jeden Fall so bleiben. Schließlich gibt es im Düsseldorfer Süden weit und breit kein weiteres Wassersportangebot.

Heddergott Unser etwas eingeschränktes Renn-Angebot auf dem Fühlinger See soll erweitert werden. Darum streben wir eine Mitgliedschaft im Regattaverband Köln an, um unseren Status dort zu untermauern. Zugleich wollen wir in Kooperation mit dem Schlossgymnasium und dem Gymnasium Gerresheim die dortigen Ruderaktivitäten unterstützen. Mit der Sanierung und Modernisierung der Umkleide- und Duschräume auf unserem Vereinsgelände am Benrather Schloss-ufer haben wir ein dringendes Bauvorhaben zu stemmen.