Düsseldorf-Benrath : Mehr Wohnraum in Benrath

Auf dem ehemaligen Industriegelaende an der Hildener Straß könnten rund 900 Wohnungen entstehen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Der Stadtteil wird in den kommenden Jahren stark wachsen. Alleine im Osten entstehen rund 1800 neue Wohnungen. Aber es gibt auch weitere Bauprojekte, wie den Neubau des kombinierten Hallen-Freibades.

Von Andrea Röhrig und Dominik Schneider

Benrath wird in den nächsten Jahren wachsen; alleine in den drei größten Neubaugebieten rund um die Paulsmühle sind zirka 1800 neue Wohnungen geplant. Damit auch die Infrastruktur Schritt hält, sollen drei Grundschulen erweitert und eine neu gebaut werden. Wie gefällt den Benrathern, dass sie in einem wachsenden Quartier leben? Antworten zu dieser und weiteren Fragen möchten die Redakteure der Rheinischen Post/Benrather Tageblatt bei der Mobilen Redaktion am Samstag, 20. Juli, 11 bis 12 Uhr, auf dem Benrather Marktplatz in Höhe der Bushaltestelle einholen.

Bauprojekte in der und um die Paulsmühle Die Siedlung Paulsmühle verändert ihr Gesicht. Sowohl nördlich als auch südlich der Paulsmühlenstraße entstehen derzeit neue Wohngebiete. In Kürze werden die rund 340 neuen Wohnungen der Vivawest im Mühlenquartier bezogen. Anwohner wehren sich gegen Pläne, neben dem Dürer-Kolleg weitere 500 Wohnungen zu bauen. Sie fürchten eine Gettoisierung der Siedlung. An der Hildener Straße auf dem ehemaligen Outokumpu-Gelände sollen weitere rund 900 Wohnungen entstehen.

Info Die Rheinische Post kommt nach Benrath Mobile Redaktion Am kommenden Samstag, 20. Juli, steht die Mobile Redaktion von 11 bis 12 Uhr auf dem Benrather Marktplatz in Höhe der Bushaltestelle. Themen Alle Benrather sind eingeladen, Kritik, Vorschläge und Anregungen zum Viertel mitzuteilen

Belastetes Grundwasser Im Mai wurde für Teile Benraths eine Sonderverordnung erlassen: Das Grundwasser darf nicht mehr genutzt werden, zum Beispiel zur Gartenbewässerung. Der Grund: Es ist mit sogenannten perfluorierten Tensiden, kurz PFT, belastet, Chemikalien, die im Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Die Quelle der Verunreinigung ist noch nicht bekannt, sie wird im Hildener Stadtgebiet vermutet. Die Sonderverordnung ist für 15 Jahre gültig.



Hallenbad-Neubau Die nächsten rund drei Jahre muss Benrath ohne eigenes Bad auskommen. Auf dem Freibadgelände wird ein neues Kombi-Bad aus Hallen- und Freibad gebaut.