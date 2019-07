Stadtplanung : Letzte Chance für Kritik beim Paulsmühler Bauprojekt

Benrath Fünf fünfstöckige Wohnkomplexe sollen nördlich der Paulsmühlenstraße entstehen. Die Anwohner fürchten eine zu große Verdichtung und rufen die Bürger dazu auf, der Stadt eine Stellungnahme zukommen zu lassen.

Was die Mitglieder der Bürgerinitiative davon halten, ist klar: „Es sind viel zu viele Neubauten“, sagt beispielsweise Jens Weiner. Er und seine Mitstreiter rechnen damit, dass, zählt man alle aktuell in Arbeit befindlichen Baugebiete in der Siedlung zusammen, sich die Einwohnerzahl der Paulsmühle innerhalb der nächsten Jahre verdoppeln wird. Auch die Stadtteilpolitiker sehen diese Entwicklung kritisch. Bezirksbürgermeister Karl-Heinz Graf (CDU), der sich in der Sitzung der zuständigen Bezirksvertretung gegen die Pläne der Stadt ausgesprochen hatte, sagt, 500 Wohneinheiten seien für die Siedlung unverträglich. Unterstützung bekommt Graf in diesem Punkt auch von seinem Stellvertreter Udo Skalnik (SPD).

Ursprünglich waren 320 Wohneinheiten auf dem Gebiet nördlich der Paulsmühlenstraße geplant, ein Häuserkomplex mit offenen Wohnblöcken, Innenhöfen, Straßengrün und zentralen Plätzen. Als die Zahl auf 570 Wohnungen erhöht wurde, formierte sich Protest in der Anwohnerschaft. Sie fürchten, dass eine gettoartige Siedlung entsteht und der bisherige Nachbarschaftscharakter der Paulsmühle verloren geht. Düsseldorf brauche Wohnraum, so die Argumentation der Paulsmühler, und der werde geschaffen, wo gerade Platz sei. „Dabei wird aber nicht an den Verkehr gedacht“, sagt Weiner von der Initiative. Zwar liege das Neubaugebiet nicht weit vom Benrather Bahnhof entfernt, für die zu erwartende Zunahme des Autoverkehrs sei die Siedlung allerdings nicht ausgestattet. So fehle es laut der Anwohner an entsprechenden Parkmöglichkeiten; die Paulsmühler befürchten, dass auch die engen Seitenstraßen in Beschlag genommen werden. „Man hat manchmal das Gefühl, dass die Stadtplanung ohne die Menschen geschieht“, sagt Weiner.