Zugeparkte Anwohnerstraßen in Düsseldorf-Benrath Linke wollen Schulweg für Annette-Schüler sicherer machen

Rund um Schulen, die mitten in Wohngebieten liegen, wird es zum Schulbeginn und -schluss immer wuselig. Diesen Eindruck hat die Fraktion der Linken im Besonderen von der Situation rund ums Benrather Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums gewonnen. Für den in dieser Woche tagenden Verkehrsausschuss (OVA) hatten die Linken deswegen einen Antrag gestellt, der sich auf den „Umgang mit Anwohnerparken auf Fahrbahnen mit Gegenverkehr und einer Breite von weniger als 5,20 Meter“ bezieht. Die Mitglieder des OVA haben den Antrag jedoch zur Beratung und Abstimmung in die dafür zuständige Bezirksvertretung 9 geschoben.