Trockenheit : Flächenbrand bei Haus Bürgel

Monheim Feuerwehr löscht erneut auf Acker in Monheim. Diesmal sind 6000 Quadratmeter betroffen.

(gut) In Monheim hat abermals ein Acker gebrannt. Diesmal waren etwa 6000 Quadratmeter Fläche bei Haus Bürgel in Baumberg betroffen. Wie Feuerwehr-Chef Hartmut Baur mitteilt, wurden die Einsatzkräfte am Dienstag kurz nach 16 Uhr zu einem Flächenbrand am Urdenbacher Weg alarmiert.