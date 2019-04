Charity-Aktion : Michael Dederichs kündigt Benefizkonzert für Notre-Dame an

Düsseldorf Da fackelte der Geistliche Michael Dederichs nicht lange: Nach dem Brand in der Kathedrale Notre-Dame organisierte er umgehend ein Benefizkonzert. Prominente Schirmherren sind auch schon im Boot.

(bpa) Der Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris beschäftigt auch in Düsseldorf weiter die Gemüter. Nun kündigt Michael Dederichs, Pfarrer und stellvertretender Stadtdechant, ein Benefizkonzert für das kostbare Bauwerk an. Die Veranstaltung findet am 31. Mai um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Antonius in Oberkassel statt. Die Orgel spielt Paolo Oreni, der in Paris studiert hat und an dem Abend auch Werke des bedeutenden französischen Komponisten Marcel Dupré präsentieren will.