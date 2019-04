Nach Brand in Paris : Franzosen aus Düsseldorf spenden für Notre-Dame

Jean-Claude Bourgueil ist schockiert über den Brand. Foto: Anne Orthen.

Düsseldorf Der Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris hat zu vielen Solidaritätsbekundungen geführt. Ein großes Unternehmen mit Verbindungen zu Düsseldorf will sogar 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau spenden.

Der Brand der Kathedrale Notre-Dame hat auch bei den Franzosen in Düsseldorf großes Entsetzen ausgelöst. „Ich habe das im deutschen Fernsehen gesehen und dachte, es ist ein Fluch, der liebe Gott bestraft die Gläubigen“, erklärt Jean-Claude Bourgueil, Inhaber des Schiffchens in Kaiserswerth. Er habe außerdem Sorge gehabt, dass es sich um einen Terror-Anschlag gehandelt habe. Er sei jedoch froh, dass keine Menschen ums Leben gekommen sind. Großzügig spenden will er auch, allerdings keine Millionen, erklärte der Spitzenkoch gegenüber unserer Redaktion. Andreas Voß, Sprecher des französischen Konzerns Air Liquide, der seinen Deutschland-Sitz in Düsseldorf hat, äußerte sich entsetzt. „Unsere Konzernzentrale in Paris ist unweit von Notre-Dame auf dem Quai d’Orsay direkt an der Seine. Für unsere Firma ist die Kathedrale ein Symbol Frankreichs.“