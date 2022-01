Orgelmusik in Düsseldorf : Flötentöne und Donnerbrausen

Düsseldorf ist eine der reichhaltigsten Orgelstädte Deutschlands. Die beliebte Reihe der „Winterlichen Orgelkonzerte“ wird das erneut unter Beweis stellen.

Konzerte Die „Winterlichen Orgelkonzerte“ beginnen am Freitag, 21. Januar, mit einem moderierten Konzert für Orgel und Akkordeon in der Herz-Jesu-Kirche an der Roßstraße. Die Reihe endet am Montag, 31. Januar, 20.30 Uhr mit einem Konzert für Chor und Orgel in der Lambertus-Basilika.

In der Orgelkonzertwoche gibt es zahlreiche Attraktionen, etwa ein Gastkonzert von Vincent Dubois, einem der drei Titularorganisten an der Kathedrale Notre Dame in Paris. Er spielt am Sonntag, 23. Januar, 16 Uhr, in der beliebten Reihe „Sonntagsorgel“ in der Andreaskirche in der Altstadt. Drei Stunden später bietet Hanjo Robrecht und nur einige hundert Meter weiter eine Orgelversion des „Karnevals der Tiere“ von Camille Saint-Saëns in der Lambertus-Basilika.