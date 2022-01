Einsatz der Feuerwehr Korschenbroich : Sparkassenschild in Brand geraten

Mit einem Drehleiterwagen entfernte die Feuerwehr Korschenbroich die Zinkvertäfelung oberhalb des in Brand geratenen Leuchtschildes der Sparkasse. Foto: dpa/Marcel Kusch

Korschenbroich Zu einem Einsatz bei der Sparkasse an der Hindenburgstraße rückte die Feuerwehr Korschenbroich am Sonnabendnachmittag aus. Eine Werbetafel war in Brand geraten.

Weil die Leuchtreklame der Sparkasse an der Hindenburgstraße in Brand geraten war, rückte am Sonnabend, 22. Januar, gegen 15.50 Uhr die Feuerwehr aus. Die automatische Brandmeldeanlage hatte nach Angaben von Einsatzleiter Michael Kluth den Alarm ausgelöst.

Im Einsatz waren der Löschzug Korschenbroich und die Löschgruppe Herrenshoff. Mit der Drehleiter wurde über dem Leuchtschild die Zinkvertäfelung entfernt, weil diese noch Wärme anzeigte. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet.

(bb)