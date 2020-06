3. Tischtennis-Bundesliga : Ex-Nationalspieler heuert bei den Champions an

Düsseldorf Thomas Keinath spielte für die deutsche sowie die slowakische Nationalmannschaft. 2000 holt er Bronze bei der Europameisterschaft – und das, obwohl er nach einer Mittelohrentzündung aus seiner Kindheit fast gehörlos ist.

In der Saison 2020/21 wird der ehemalige deutsche Nationalspieler Thomas Keinath für die Mannschaft aus dem Süden der Landeshauptstadt aufschlagen. Der 43-jährige Keinath, der zuvor beim Bundesligisten TTC Fulda-Maberzell spielte, trifft beim TTC Champions auf zwei alte Bekannte. Mit Frank Müller und Evgenui Chtchetinine spielte er in früheren Jahren bereits im Bundesliga-Team von Müller Würzburger Hofbräu und in der Champions League zusammen.

Im Jahre 2007 nahm der Rechtshänder dann die slowakische Staatsbürgerschaft an, weil er sich davon eine bessere sportliche Zukunft versprach. Für die Slowakei startete er noch dreimal bei einer WM (2007, 2008, 2009). Goldmedaillen gab es für den Angriffsspieler in den Jahren 2009 und 2011 bei den US Open. Keinath kann auf eine ausgesprochen erfolgreiche Karriere als Spieler („Ich bin schon verrückt nach Tischtennis“) zurückblicken, obwohl er seit einer schweren Mittelohr-Entzündung in seiner Kinderzeit weitgehend gehörlos ist.