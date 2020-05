Basketball : Capitol Bascats verstärken sich aus dem Ausland

Düsseldorf Schon sehr früh haben die Düsseldorfer Basketballerinnen ihren Kader für die neue Saison zusammen. Die wichtigsten Zugänge für das Abenteuer Zweite Liga sind neben Anja Fuchs-Robetin die Kanadierin Elle Hendershot und Bente van Beers aus den Niederlanden.

Den Capitol Bascats kommt es zugute, dass Lowe stets sehr umtriebig ist und vorausschauend agiert. So war es auch bei der Amerikanerin Elle Hendershot. „Ich habe sie schon vor drei Jahren gescoutet, als sie noch in Kanada gespielt hat. Seitdem habe ich ihre Entwicklung verfolgt. Elle ist eine sehr smarte Spielerin mit einem hohen Basketball-IQ. Sie ist extrem reboundstark und wird uns Stabilität unter dem Korb verleihen“, meint Lowe. Herausragend waren Hendershots Werte vor zwei Jahren in Portugals erster Liga, als sie auf durchschnittlich 15 Punkte und 14,6 Rebounds kam. Vergangene Saison war sie in Spaniens zweiter Liga aktiv, auch dort gehörte sie zu den Leistungsträgern.