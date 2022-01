Tischtennis : Johanna Paul „steigt“ nach PSV-Rückzug in die Oberliga auf

Nach dem Rückzug der Kamp-Lintforter Frauen aus der NRW-Liga hat sich die 16-Jährige einen neuen Verein gesucht. Die Alpenerin wird künftig für den Oberligisten ASV Einigkeit Süchteln an den Platte stehen.

Sie war als Jugendspielerin eine feste Größe im oberen Paarkreuz des Tischtennis-NRW-Ligisten PSV Kamp-Lintfort. Als sich Sandra Sänger verletzte, führte Johanna Paul die Mannschaft sogar als Nummer eins an. Dann kam das Aus für die PSV-Frauen, Ende Oktober 2021 zog sich die Mannschaft wegen personeller Probleme aus der Gruppe 2 zurück. Jetzt hat die 16-jährige Alpenerin, die einige Anfragen anderer Klubs erreichten, einen neuen Verein gefunden, für den sie in der Rückrunde an der Platte stehen möchte.

Johanna Paul schließt sich dem NRW-Oberligisten ASV Einigkeit Süchteln an, spielt künftig also sogar eine Klasse höher. Am 15. Januar wird sie im unteren Paarkreuz ihr Debüt gegen den TTC Menninghüffen geben. „Wir haben bei der Suche nach einem Verein für Johanna vor allem auf die Nachhaltigkeit geachtet, die ihr die neue Mannschaft bietet. In Süchteln stimmt das Gesamtpaket“, sagt Papa Dietmar Paul. Seine Tochter wird in der zweiten Halbserie auch weiter für die Jungen 18 des TuS Xanten in der NRW-Liga spielen. Als Bezirksmeisterin der Mädchen 18 hatte sich Johanna Paul für die Westdeutschen Einzel-Meisterschaften qualifiziert, bei denen sie sich Mitte Dezember in den Vordergrund spielen wollte. Die Titelkämpfe wurden allerdings wegen der Pandemie abgesagt. Ein Ausweichtermin wurde noch nicht festgelegt. René Putjus