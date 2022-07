Saisonfazit ASV Süchteln : Über das Kollektiv zum Erfolg

Beim ASV Süchteln ist der Star die Mannschaft, das zeigt auch ein Blick auf die Torschützenliste in der vergangenen Saison: (v.l.) Janpeter Zaum (8 Tore), Tobias Busch (10), Samy Forestal (8), Paul Fröhling (11) und Hiromasa Kawamura (11) waren für den ASV ähnlich oft erfolgreich. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Landesliga Beim Landesligisten stach in dieser Saison kein Spieler heraus, die Elf von Coach Frank Mitschkowski kam vielmehr über die Leistung im Kollektiv zum Erfolg. Der schlägt sich am Saisonende mit dem fünften Tabellenplatz nieder. Arbeiten will der Trainer für die kommende Saison am Defensivverhalten seines Teams, das in dieser Woche in die Vorbereitung startet.

Der ASV Süchteln hat die zurückliegende Saison in der Landesliga mit einem guten fünften Tabellenplatz abgeschlossen. Danach sah es zunächst aber gar nicht aus. Die Elf von Trainer Frank Mitschkowski legte zum Saisonstart mit vier Niederlagen einen klassischen Fehlstart hin. Doch die Mannschaft fing sich und wurde in ihren Leistungen immer stabiler. Am Ende sorgte vor allem die starke Rückrunde für den guten Tabellenrang.

So lief die Rückrunde

Satte sieben Punkte mehr im Vergleich zur Hinrunde sammelte das Team in der zweiten Saisonhälfte. Nach einer äußerst erfolgreichen Wintervorbereitung gewannen die Süchtelner gleich die ersten beiden Rückrundenspiele gegen den 1. FC Viersen (2:0) und VfB Hilden II (3:2). Gegen beide Mannschaften hatte man in der Hinrunde noch das Nachsehen. Neun Punkte und ein Torverhältnis von 16:3 lautete die Bilanz aus den letzten drei Spielen der Saison, obwohl man gleich mehrere Akteure in die zweite Mannschaft schickte, um diese für den Aufstieg in die Bezirksliga zu verstärken. Im Gegenzug fügten sich die U19-Spieler des ASV nahtlos im Seniorenbereich ein.

Das war gut in der Saison

„Wir haben an unserem Offensivspiel gearbeitet. Wir haben in der Hinrunde aufgrund der mannschaftlichen Zusammensetzung, die wir da zur Verfügung hatten, viel mit langen Bällen gespielt und alles für den zweiten Ball getan, um dann im letzten Drittel die Chancen zu kreieren“, erklärte Coach Mitschkowski. „Durch gutes Training, taktische Umstellungen und Spieler, die sich super entwickelt haben – wie beispielsweise Paul Fröhling – haben wir in der Rückrunde von hinten heraus alles fußballerisch komplett lösen können“, so der ASV-Coach weiter. Das wirkte sich dann auch deutlich auf das Torverhältnis aus. Waren es in der Hinrunde magere 25 Tore, wurde die Anzahl in der Rückrunde mit 49 Toren fast verdoppelt. Daraus resultierte logischerweise auch eine höhere Anzahl an Punkten. Nach 21 Punkten in der Hinrunde waren es in der Rückrunde 28 Zähler.

Das war nicht so gut in der Saison

„Wir wissen, dass wir noch Probleme im defensiven Bereich haben“, sagt Süchtelns Trainer. Mitschkowski ärgerte sich insbesondere über die Anzahl der Gegentore. Alleine in den beiden Spielen gegen Holzheim waren es elf an der Zahl. „Wir haben uns im Vergleich zur Hinrunde definitiv verbessert, bekommen aber noch zu viele Tore über Standards“, sagte Mitschkowski, der hier noch Verbesserungspotenzial sieht. Insgesamt kassierten die Süchtelner 45 Treffer in den 28 Landesliga-Spielen – und damit im Schnitt zwei pro Spiel. Zudem hofft er, dass seine Mannschaft zukünftig die einfachen Fehler im Spielaufbau minimieren kann.

Der Spieler der Saison

Den gibt es beim ASV Süchteln schlichtweg nicht: Die Mannschaft kommt über das Kollektiv. Das zeigt sich auch bei einem Blick auf die Torschützenliste. Trotz beachtlicher 74 Saisontreffer sticht kein Spieler hier heraus. Vielmehr verteilen sich die ASV-Tore auf mehrere Spieler relativ gleichmäßig: Paul Fröhling (11), Hiromasa Kawamura (11), Tobias Busch (10), Samy Forestal (8), Janpeter Zaum (8) durften sich alle ähnlich oft als Torschützen feiern lassen. Diese Flexibilität machte die Süchtelner Mannnschaft unberechenbar.

Wie geht es weiter