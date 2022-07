Christopher Street Day : Ministerin Paul eröffnet „Pride Weeks“ in Münster

In Münster wird der CSD gefeiert. (Symbolbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Münster Die NRW-Gleichstellungsministerin Josefine Paul (Grüne) wird Botschafterin des diesjährigen „Christopher Street Days“ in Münster. Sie werde an der traditionellen Hissung der Regenbogen- und Transgenderflagge am 13. August teilnehmen und die „Pride Weeks“ in Münster eröffnen. Das kündigte der Verein CSD Münster am Montag an.

Paul setze sich immer wieder für die Rechte und die Unterstützung der Queer-Community in Münster ein, erklärte der Verein.

Bei den Pride Weeks in Münster bieten Initiativen, Organisationen und Gruppen der schwulen, lesbischen, Bi-, Inter- und Trans-Community 14 Tage lang „ein buntes und vielfältiges Programm“ an, wie es weiter hieß. Am 27. August findet eine politische Demonstration für die Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt statt. Die Aktionswochen enden mit einem ökumenischen CSD-Gottesdienst am 28. August in der Heilig-Geist-Kirche.

In Münster hatten den Angaben zufolge 1972 erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland homosexuelle Menschen gegen ihre gesellschaftliche Ächtung und rechtliche Diskriminierung demonstriert. Seit 2009 finden jährliche Demonstrationen statt.

