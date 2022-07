„Ende Januar die Tasche packen“ : Dieser Ex-Fortune plant Rückzug aus dem Fußballgeschäft

Düsseldorf Er hat bei Fortuna fast alle Jugendmannschaften durchlaufen. Immer wieder ist er bei seinen Trainern angeeckt, doch das Publikum hat ihn für seine Art geliebt. Auch in seiner Zeit als Funktionär hat er immer wieder Klartext geredet. Doch nun will er von der Bühne abtreten. Um wen es geht.

Sportchef Jörg Schmadtke geht fest davon aus, dass mit seinem Vertrag beim VfL Wolfsburg im Januar 2023 auch seine mehr als 20-jährige Karriere als Fußball-Manager endet. „Das ist der derzeitige Plan. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass ich nach einem halben Jahr feststelle, dass ich mir das anders vorgestellt habe. Aber momentan sieht es so aus, dass ich Ende Januar meine Tasche packe, hier rausmarschiere und mich vom Fußballgeschäft verabschiede“, sagte der 58-Jährige in einem Sky-Interview.

Bereits als E-Jugendlicher wechselt Schmadtke zur Fortuna. Der Keeper durchläuft am Flinger Broich die Jugendabteilungen und rückt danach in die Amateurmannschaft auf. Coach Dieter Brei befördert ihn schließlich zu den Profis. Am 28. September 1985 feiert Schmadtke sein Bundesliga-Debüt.